NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie betrug an diesem Tag 365,34 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 2,737 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (183,69 USD), wäre das Investment nun 502,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,72 Prozent.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 51,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at