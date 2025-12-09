Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Rentabler Strategy (ex MicroStrategy)-Einstieg?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Der Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie betrug an diesem Tag 365,34 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 2,737 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (183,69 USD), wäre das Investment nun 502,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,72 Prozent.
Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 51,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
18:01
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)