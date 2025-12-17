1-800-FLOWERS.COM Aktie

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

1-800-FLOWERSCOM-Performance 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 175,088 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 440,66 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 16.12.2025 auf 4,63 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,59 Prozent verringert.

Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 274,47 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

