1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 175,088 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 440,66 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 16.12.2025 auf 4,63 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,59 Prozent verringert.
Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 274,47 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
