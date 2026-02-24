Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Investmentbeispiel
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Computer Programs and Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 30,76 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 325,098 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 355,66 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Papiers am 23.02.2026 auf 19,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,44 Prozent abgenommen.
Der Computer Programs and Systems-Wert an der Börse wurde auf 293,20 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
