NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in City von vor einem Jahr bedeutet

Am 10.12.2024 wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,87 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,776 City-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,39 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 09.12.2025 auf 122,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,61 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete City eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at