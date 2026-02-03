Computer Programs and Systems Aktie

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

Investmentbeispiel 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.02.2016 wurde das Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,85 USD. Bei einem Computer Programs and Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,861 Computer Programs and Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (20,43 USD), wäre das Investment nun 3 531,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 64,68 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Computer Programs and Systems betrug jüngst 289,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

