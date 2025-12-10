NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 671,141 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (96,40 CHF), wäre das Investment nun 64 697,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 546,98 Prozent zugenommen.

Logitech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at