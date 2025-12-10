Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Logitech-Investition? 10.12.2025 10:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 671,141 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (96,40 CHF), wäre das Investment nun 64 697,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 546,98 Prozent zugenommen.

Logitech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten