Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnende Logitech-Investition?
|
10.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 671,141 Logitech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (96,40 CHF), wäre das Investment nun 64 697,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 546,98 Prozent zugenommen.
Logitech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
09.12.25
|SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)