Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Rentables Netflix-Investment?
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren
Netflix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Netflix-Papier 823,96 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,121 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie auf 1 112,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 34,98 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 470,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
