Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables Netflix-Investment? 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Netflix-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Netflix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Netflix-Papier 823,96 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,121 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie auf 1 112,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 34,98 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 470,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten