NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 17 440,74 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,83 Prozent auf 17 205,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 526,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 448,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 172,42 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18 277,06 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17 516,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 725,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,42 Prozent zu Buche. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 5,93 Prozent auf 75,43 USD), Keurig Dr Pepper (+ 4,45 Prozent auf 33,78 USD), NVIDIA (+ 4,06 Prozent auf 829,08 USD), Marvell Technology (+ 3,56 Prozent auf 67,16 USD) und Broadcom (+ 3,54 Prozent auf 1 301,26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-11,13 Prozent auf 438,58 USD), Comcast (-5,65 Prozent auf 37,94 USD), Lucid (-4,90 Prozent auf 2,43 USD), Sirius XM (-4,75 Prozent auf 3,01 USD) und O Reilly Automotive (-2,96 Prozent auf 1 060,32 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 320 131 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

