NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite kommt heute nicht vom Fleck.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent höher bei 22 426,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,910 Prozent schwächer bei 22 184,05 Punkten in den Handel, nach 22 387,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 455,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 061,97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 23 238,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 576,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 196,22 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 18,88 Prozent auf 2,33 USD), AXT (+ 15,17 Prozent auf 37,28 USD), Methanex (+ 9,63 Prozent auf 54,63 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,17 Prozent auf 0,41 USD) und United Therapeutics (+ 8,08 Prozent auf 516,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Methode Electronics (-13,81 Prozent auf 5,74 USD), SMC (-7,41 Prozent auf 400,00 USD), Harvard Bioscience (-7,27 Prozent auf 0,51 USD), Microvision (-6,96 Prozent auf 0,53 USD) und Donegal Group B (-6,93 Prozent auf 15,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 903 581 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

