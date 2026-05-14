Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zu

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,79 Prozent auf 26 610,10 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,088 Prozent auf 26 425,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26 402,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 423,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 707,14 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 639,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 22 546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 146,81 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 9,35 Prozent auf 1,17 USD), Century Casinos (+ 8,53 Prozent auf 1,40 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,90 Prozent auf 5,19 USD), Werner Enterprises (+ 7,78 Prozent auf 37,27 USD) und Richardson Electronics (+ 7,53 Prozent auf 17,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Methode Electronics (-23,65 Prozent auf 10,59 USD), Microvision (-20,14 Prozent auf 0,61 USD), PDF Solutions (-11,81 Prozent auf 45,48 USD), Nortech Systems (-10,46 Prozent auf 12,50 USD) und Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 636 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,578 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,92 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at