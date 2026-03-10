NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,65 Prozent auf 22 844,10 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,119 Prozent auf 22 722,94 Punkte an der Kurstafel, nach 22 695,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 22 868,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 608,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 10.02.2026, den Stand von 23 102,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 654,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 468,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,69 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 17,43 Prozent auf 45,28 USD), Ultralife Batteries (+ 16,81 Prozent auf 6,22 USD), Geospace Technologies (+ 9,64 Prozent auf 11,71 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 8,48 Prozent auf 499,93 USD) und Microvision (+ 8,28 Prozent auf 0,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil FreightCar America (-19,09 Prozent auf 10,26 USD), Methanex (-5,30 Prozent auf 50,20 USD), Nortech Systems (-4,33 Prozent auf 8,62 USD), Lancaster Colony (-4,04 Prozent auf 157,34 USD) und Cerus (-3,89 Prozent auf 1,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 140 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,806 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

