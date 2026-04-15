Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.04.2026 15:52:00
Netflix Knows What It Needs to Do This Week
If you're nonstop binge-streaming on Netflix (NASDAQ: NFLX), you're going to eventually be hit with a prompt. Are you still watching? There's a win-win reason for the interruption. On the viewer's end, you don't want to lose your place in a series if you've dozed off or had to go somewhere else. For Netflix, it obviously doesn't want to pay for squandered internet data.Netflix investors get a different kind of prompt. Every three months, the world's leading premium streaming video service offers up a financial update. Every quarter matters, even for long-term investors like you and me. As a Netflix investor since 2002 -- yes, the year it went public -- I'm looking forward to Thursday afternoon, when it announces its first-quarter results. Are you still investing? Netflix knows it needs to keep you interested as an investor as well as a subscriber.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13.04.26
|Netflix-Aktie im Fokus: Streaming-Riese veröffentlicht neue "Crooks"-Staffel - Gangsterjagd geht weiter (dpa-AFX)
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13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.04.26
|Netflix-Serie: Spielt 'Emily in Paris' in Griechenland und Monaco? (dpa-AFX)
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06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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02.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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02.04.26
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02.04.26
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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