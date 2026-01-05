Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
05.01.2026 13:23:20
Netflix vs. Paramount takeover battle for Warner Bros.: What's at stake?
The multi-billion dollar bidding war to acquire Warner Bros. may soon be over. How are the negotiations connected to Harry Potter, Trump, TikTok — and the future of cinema?
|Netflix Inc.
|77,98
|-0,03%
