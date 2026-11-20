Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
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20.11.2026 22:45:03
NiSource: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, NiSource (NYSE:NI) raised its long-term financial guidance while expanding its capital investment commitments. The utility is blending standard regulated energy distribution with power contracts for giant technology facilities.
Three things management said stand out.
NiSource signed a 20-year agreement with Microsoft, marking its fifth data center power contract across three technology giants. The projects run through Genco, the company's power generation segment, and lower electricity bills for retail customers of NIPSCO, its electric utility subsidiary.
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