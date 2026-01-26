Nucor Aktie

Nucor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 22:46:04

Nucor Corp. Reports Drop In Full Year Income

(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) reported earnings for full year that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.744 billion, or $7.52 per share. This compares with $2.027 billion, or $8.46 per share, last year.

Excluding items, Nucor Corp. reported adjusted earnings of $1.789 billion or $7.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.7% to $32.494 billion from $30.734 billion last year.

Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.744 Bln. vs. $2.027 Bln. last year. -EPS: $7.52 vs. $8.46 last year. -Revenue: $32.494 Bln vs. $30.734 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nucor Corp.

mehr Nachrichten