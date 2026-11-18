NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 16:47:59
NVIDIA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Nvidia (NASDAQ:NVDA) announced leadership changes following the resignation of Chief Executive Officer Jensen Huang. Management expanded its supply commitments and raised its fiscal year 2028 revenue growth outlook to 75%. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Jensen Huang stepped down after personal behavior inconsistent with company standards. The board appointed longtime chief financial officer Colette Kress as interim executive while retaining search firm Heidrick & Struggles to assist in finding a permanent successor.
Data center revenue doubled year over year to $108 billion, powered by customer adoption of new silicon architectures. Customer demand for compute power pushed management to increase its full-year growth projections.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
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08:51
|Virtual ‘Jensanity’ rocks Taipei in support for Nvidia chief (Financial Times)
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07:04
|Pressestimme/'Washington Post': KI-Exportbeschränkungen machen die USA sicherer (dpa-AFX)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|139,16
|1,34%