NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.11.2025 23:09:49
Nvidia, Microsoft invest US$15 billion in AI startup Anthropic
The massive investment comes a month after Nvidia announced it will pump as much as US$100 billion into OpenAIWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
12:00
|Nvidia shares set for $300bn swing around high-stakes earnings (Financial Times)
|
12:00
|Nvidia shares set for $300bn swing around high-stakes earnings (Financial Times)
|
11:31
|MARKT USA/Leichte Erholung deutet sich an - Nvidia mit Zahlen (Dow Jones)
|
11:01
|Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)