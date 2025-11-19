NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 12:00:13
Nvidia shares set for $300bn swing around high-stakes earnings
Chips giant to report financial performance in the face of market ‘angst’ about an AI bubbleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!