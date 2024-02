NVIDIA-Aktie legt zu - und kommt Börsenwert von Amazon gefährlich nahe

Die Aktie des Chipdesigners NVIDIA hat trotz dreistelliger Kursgewinne in 2023 auch schon in diesem Jahr wieder zweistellig zugelegt. Zuletzt wurde sie durch eine Kurszielerhöhung Morgan Stanleys angetrieben. Dabei hat NVIDIA den Börsenwert von Online-Gigant Amazon fast überholt.

Für den US-Chipdesigner und Grafikkartenhersteller NVIDIA scheint es aktuell kein Halten mehr zu geben. Schon im letzten Jahr kristallisierte sich das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, als größter Profiteur des Hypes rund um künstliche Intelligenz heraus, welcher Anfang 2023 mit dem Erfolg des Textroboters ChatGPT so richtig Fahrt aufnahm.

Morgan Stanley zieht NVIDIA-Kursziel an

Doch wer annimmt, dass der Höhenflug des Chipexperten bereits voll ausgereizt ist, hat gefehlt. Denn allein in diesem Jahr hat die NVIDIA-Aktie schon wieder 41,55 Prozent gewonnen. Erst am Mittwoch konnte die NVIDIA-Aktie wieder höher steigen und profitierte dabei von einer Kurszielerhöhung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley. So schraubte das Kreditinstitut das Kursziel von zuvor 603 US-Dollar auf nun mehr 750 US-Dollar nach oben. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch bei 700,99 US-Dollar impliziert dies weiteres Aufwärtspotenzial von knapp sieben Prozent.

Starke KI-Nachfrage dürfte anhalten

Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore verwies in seiner Einschätzung auf eine zunehmende KI-Nachfrage, die den Chipdesigner weiter antreiben dürfte. "Das kurzfristige Wachstum bleibt sehr stark. Die Aktie hat die Mauer der Sorgen von Ende 2023 überwunden; wir sehen weiterhin sehr starke kurzfristige Ergebnisse. Es gibt viele kurzfristige Datenpunkte, von denen einige negativ interpretiert werden, die aber alle auf sehr starke Ergebnisse für die nächsten 2-3 Quartale hindeuten", zitiert Investing.com aus der Analyse.

NVIDIA fast mehr Wert als Amazon

Die positive Einschätzung NVIDIAs hat der Aktie am Mittwoch ein Plus von letztlich 2,75 Prozent beschert. Im Handelsverlauf hat NVIDIA außerdem in puncto Börsenwert fast den US-Handelsriesen Amazon überholt. Wie Reuters mit Verweis auf LSEG-Daten berichtete, habe die Marktkapitalisierung NVIDIAs zeitweise 1,715 Billionen US-Dollar betragen und lag damit nur sehr knapp hinter Amazons Bewertung von 1,767 Billionen US-Dollar. Im Übrigen fehlt auch nicht mehr viel, bis NVIDIA auch Google-Mutter Alphabet (Marktkapitalisierung 1,812 Billionen US-Dollar) eingeholt hat.

Für kräftigen Aufwind könnte beispielsweise die Bilanzvorlage NVIDIAs sorgen, die für den 21. Februar anberaumt ist. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Quartalsgewinn kräftig anziehen, genau wie der Umsatz des Tech-Riesen. Auch für das abgelaufene Fiskaljahr sind Analysten äußert optimistisch eingestellt, auch hier werden ein Umsatz- und Gewinnsprung erwartet.

