NVIDIA-Aktie zieht an: UBS erhöht Kursziel für NVIDIA

Der Chiphersteller sei das einzige Branchenunternehmen, das sich seinen eigenen Markt schaffen könne, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass sich NVIDIA an der Schwelle zu einer völlig neuen Nachfragewelle von globalen Unternehmen und Staaten befindet.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel letztlich 3,12 Prozent höher bei 942,89 US-Dollar.

