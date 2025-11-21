:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
21.11.2025 10:45:00
Nvidia Beat Earnings, Even as Bubble Concerns Mount. Should Investors Be Worried?
If you're still concerned that the bubble's going to pop in the artificial intelligence (AI) arena, you've not looked at Nvidia's (NASDAQ: NVDA) most recent quarterly earnings. The leading semiconductor company's report for its fiscal 2026 third quarter landed on Wednesday and gave shareholders plenty of reasons to celebrate.Here are some highlights from the earnings report, along with a look at what some of the key numbers mean for Nvidia moving forward.The chipmaker set another company record by reporting $57 billion in sales in its fiscal third quarter, ended Oct. 26. Sales were up an incredible 62% from a year ago, and were 22% higher than the previous quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
