NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.11.2025 08:45:39
WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
(Wiederholung vom Vorabend)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für NVIDIA nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
08:45
|WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.11.25
|AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia endet schwach - KI-Gigant beruhigt Markt nur kurz (dpa-AFX)
|
20.11.25
|Nach überzeugenden NVIDIA-Zahlen: Auswirkungen auf AMD- und Broadcom-Aktien (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,22
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX vor tiefrotem Start -- DAX deutlich tiefer erwartet - 23.000 Punkte in Gefahr? -- Asiens Börsen mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt ist mit Verlusten zu rechnen. Am deutschen Aktienmarkt deutet sich ein roter Start an. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.