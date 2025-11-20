NVIDIA Aktie

172,48EUR 10,64EUR 6,57%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

20.11.2025 07:04:33

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 225 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Und auch der Ausblick liege klar über den bereits hohen Ansprüchen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

