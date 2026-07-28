NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.07.2026 06:00:15
Nvidia behind $50bn lease on Texas data centre that will use its chips
CEO Jensen Huang deploys balance sheet to backstop growth of AI computing marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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