NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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22.07.2026 13:42:18

NVIDIA Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nvidia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Die Lösungen des Halbleiterkonzerns in puncto physische KI (insbesondere Humanoide) böten langfristig erhebliches Potenzial, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern seien die historisch günstige Bewertung sowie der Bewertungsabschlag im Branchenvergleich nicht gerechtfertigt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 207,29 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 207,29 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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