NVIDIA Aktie
|179,88EUR
|-2,22EUR
|-1,22%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nvidia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Die Lösungen des Halbleiterkonzerns in puncto physische KI (insbesondere Humanoide) böten langfristig erhebliches Potenzial, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern seien die historisch günstige Bewertung sowie der Bewertungsabschlag im Branchenvergleich nicht gerechtfertigt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 207,29
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 207,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|NVIDIA legt Beteiligung an Nebius offen - Nebius-Aktie reagiert mit Kurssprung (finanzen.at)
|
21.07.26