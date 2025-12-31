NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.12.2025 11:52:00
Nvidia Changed the AI Market With This Recent Licensing Agreement
In today's video, I discuss recent updates affecting Nvidia (NASDAQ: NVDA) and other AI stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the market prices of Dec. 26, 2025. The video was published on Dec. 26, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)