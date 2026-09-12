NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.09.2026 05:55:26
Nvidia in talks to invest in Anthropic’s mega IPO: sources
The AI startup is seeking to raise as much as US$100 billion that could value it at around US$2 trillionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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