NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.09.2026 05:55:26

Nvidia in talks to invest in Anthropic’s mega IPO: sources

The AI startup is seeking to raise as much as US$100 billion that could value it at around US$2 trillionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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