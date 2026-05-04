Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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04.05.2026 14:05:00
Nvidia Is Up 7% in 2026 While Marvell Technology Has Nearly Doubled. Here's Why.
No company has benefited from the artificial intelligence (AI) boom more than Nvidia (NASDAQ: NVDA). In 2020, the chipmaker's market cap was less than $200 billion. In April 2026, it surpassed $5 trillion. And even with all that growth behind it, Nvidia continues to perform well. The stock rose by 7% over the first four months of 2026, outpacing the S&P 500.But this year, Nvidia's returns have paled in comparison to those of Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), a fellow chipmaker that's up a staggering 95%. That difference in their performances reflects a key shift in how major data center operators are spending on AI chips.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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