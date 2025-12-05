NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.12.2025 10:45:31
Nvidia partner Hon Hai’s sales soar in sign AI demand persists
It expects a 14% rise in sales for the three months ending December
Analysen zu NVIDIA Corp.
26.11.25
NVIDIA Outperform
Bernstein Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.