NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 03:23:06
Nvidia Says Surging AI Chip Demand Could Push Blackwell-Rubin Revenue Beyond $500 Billion Target As Stock Surges Over 5% After Hours
This article Nvidia Says Surging AI Chip Demand Could Push Blackwell–Rubin Revenue Beyond $500 Billion Target As Stock Surges Over 5% After Hours originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!