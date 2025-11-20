Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 17:58:04

Nvidia Stock Jumped on Staggering Growth and CEO Jensen Huang's Bullish Comments. Is the Stock a Buy?

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) rose as much as 5.1% on Thursday after the AI (artificial intelligence) chip designer posted another blowout quarter and offered upbeat guidance. Investors also seemed encouraged by CEO Jensen Huang's efforts to calm AI bubble concerns during the company's earnings call.Image source: Nvidia.Nvidia's fiscal third-quarter revenue climbed to $57 billion, up 62% year over year and 22% from the second quarter. That marks an acceleration from 56% revenue growth in the prior quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bullishmehr Nachrichten