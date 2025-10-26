Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
26.10.2025 11:45:00
Nvidia Stock vs. Tesla Stock: Certain Wall Street Analysts Say Buy One and Sell the Other
The market is often skeptical of Wall Street analyst ratings because many of these analysts work at investment banks hoping to get business from the companies they cover.This is why it's more rare than not for analysts to assign sell ratings to stocks they cover unless there is a very clear reason or the analyst has a very clear thesis. But the power of Wall Street analysts becomes more apparent when you look at the consensus, which is an average of their collective ratings and price targets. This can provide investors with a clearer picture of what sentiment is really like.Two of the most heavily covered stocks on Wall Street are the artificial intelligence chip king Nvidia (NASDAQ: NVDA) and the electric vehicle and robotaxi company Tesla (NASDAQ: TSLA). Certain Wall Street analysts say buy one and sell the other.
|NVIDIA Corp.
|179,08
|2,09%
|Tesla
|399,60
|1,38%
