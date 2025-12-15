NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.12.2025 20:44:00
Nvidia übernimmt den Open-Source-Anbieter SchedMD
Um sein Open-Source-Software-Ökosystem zu stärken und KI-Innovationen voranzutreiben, adquiriert Nvidia den Softwareentwickler SchedMD.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
