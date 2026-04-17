NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.04.2026 13:58:00

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 198,35 		Abst. Kursziel*:
51,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 200,17 		Abst. Kursziel aktuell:
49,87%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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