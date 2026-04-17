NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 198,35
|
Abst. Kursziel*:
51,25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 200,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,87%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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