NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Für den Dow Jones geht es am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,70 Prozent auf 38 417,48 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,535 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,725 Prozent stärker bei 38 426,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 38 150,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 485,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 38 106,84 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,791 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 37 689,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 274,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der Dow Jones bei 34 092,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 588,86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,85 Prozent auf 125,43 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,77 Prozent auf 23,20 USD), Amgen (+ 2,76 Prozent auf 322,92 USD), Caterpillar (+ 1,89 Prozent auf 306,00 USD) und Coca-Cola (+ 1,80 Prozent auf 60,56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Honeywell (-3,18 Prozent auf 195,82 USD), UnitedHealth (-0,83 Prozent auf 507,48 USD), Boeing (-0,79 Prozent auf 209,38 USD), JPMorgan Chase (-0,72 Prozent auf 173,10 USD) und Dow (-0,69 Prozent auf 53,23 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 121 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

