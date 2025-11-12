Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 239,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,174 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 315,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 317,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,75 Prozent erhöht.

JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 861,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at