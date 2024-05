NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsende gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,34 Prozent auf 40 003,59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,464 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,108 Prozent fester bei 39 912,34 Punkten, nach 39 869,38 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 39 858,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 010,88 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,04 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.04.2024, den Stand von 37 753,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 38 627,99 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Wert von 33 420,77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,07 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 051,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 356,27 USD), JPMorgan Chase (+ 1,15 Prozent auf 204,79 USD), Boeing (+ 1,09 Prozent auf 184,95 USD), Walmart (+ 1,00 Prozent auf 64,65 USD) und Chevron (+ 0,98 Prozent auf 162,67 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-0,71 Prozent auf 312,47 USD), Intel (-0,62 Prozent auf 31,83 USD), Verizon (-0,47 Prozent auf 40,06 USD), Coca-Cola (-0,46 Prozent auf 63,03 USD) und McDonalds (-0,41 Prozent auf 272,38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 16 687 525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,896 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

