Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
05.08.2026 18:33:59
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "historisch hohe Juli-Auslieferungen" des Massenflugzeugs 737. Bei dem größeren Modell 787 sei die Auslieferungszahl zurück bei acht Stück./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 239,35
|
Abst. Kursziel*:
23,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 239,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,07%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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