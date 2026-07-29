NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 270 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Flugzeugbauer setzte sich die Erholung fort, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel berücksichtige das Potenzial für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT





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