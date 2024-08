OMV-Aktie dennoch im Plus: OMV verzeichnet Produktionsrückgang in Libyen

Am Sonntag habe sich die Förderung um 16 Uhr Ortszeit reduziert und sei am Montag weiter zurückgegangen, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Ursache sei nicht bekannt. Die OMV überprüfe die Situation laufend.

Das Sahara-Ölfeld im Murzug-Becken im Südosten Libyens hat eine Förderkapazität von rund 300.000 Barrel pro Tag. Die OMV ist dort Teil eines Joint Ventures mit anderen Ölkonzernen, darunter die spanische Repsol, die französische Total sowie die norwegische Equinor.

Die Produktion des Feldes wurde wegen Unruhen in dem Land bereits in der Vergangenheit öfters unterbrochen. In Libyen war nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Noch heute ist das erdölreiche Land in Nordafrika zwischen Ost und West gespalten.

Die OMV-Aktie notiert an der Wiener Börse zeitweise 0,87 Prozent höher bei 37,14 Euro.

ths

(APA)