OMV-Aktie dennoch in Grün: Berenberg mit neuer Analyse: Kursziel sinkt, Bewertung bleibt

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer Sektor-Studie bestätigt.

Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Henry Tarr von 56,0 auf 53,0 Euro nach unten revidiert.

Die Berenberg-Experten passten ihre Schätzungen an und kürzten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für 2025 und 2026 um 9 bzw. 3 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf ein schwächer erwartetes Ergebnis im Chemie-Sektor im Jahr 2025 und auf einen geringeren Beitrag des Upstream-Geschäfts im Jahr 2026 zurückzuführen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 5,11 Euro für 2025, sowie 5,64 bzw. 5,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 Euro für 2025, sowie 4,89 bzw. 4,99 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstag notieren die OMV-Titel an der Wiener Börse zeitweise um 0,44 Prozent stärker bei 45,90 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

