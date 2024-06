OMV-Aktie dennoch schwächer: Weitere Lizenz zur CO2-Speicherung in der norwegischen Nordsee erhalten

Bei der Lizenz mit dem Namen "Iroko" geht es um eine Speicherkapazität von insgesamt rund 215 Mio. Tonnen CO2, wobei jährlich mehr als 7,5 Mio. Tonnen in der norwegischen Nordsee eingelagert werden können. Betreiber ist Var Energi (40 Prozent) in Kooperation mit OMV (Norge) AS (30 Prozent) und Lime Petroleum AS (30 Prozent), wie die OMV am Freitag mitteilte.

Bereits vor einem Jahr hatte die teilstaatliche OMV gemeinsam mit dem norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP eine Lizenz zur CO2-Speicherung in Norwegen erhalten. Die Lizenz "Poseidon" hat eine Speicherkapazität von mehr als 5 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. Die OMV Norge AS hält an Poseidon 40 Prozent.

In Wien fiel die OMV-Aktie schlussendlich um 0,96 Prozent auf 39,20 Euro.

ivn/sag

APA