OMV-Aktie: OMV erwirbt Tankstellen-Standorte in Österreich und der Slowakei

Hierzulande kauft der Konzern die AP Newco GmbH und übernimmt damit ein Tankstellennetz mit neun Standorten und Kooperationsverträge für drei weitere Standorte. Ein weiterer Deal umfasst 21 Tankstellen in der Slowakei, die die OMV von Benzinol erwirbt. Zum Kaufpreis wurden in beiden Fällen keine Angaben gemacht.

In Österreich handle es sich um Tankstellen für den gewerblichen Straßentransport, also vor allem für Lastkraftwagen, entlang stark frequentierter Transitrouten, vorrangig in Tirol und Salzburg. Die Transaktion soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden, teilte der Energiekonzern am Montag in einer Aussendung mit. Insgesamt betreibt die OMV hierzulande rund 430 Tankstellen. Die neuen Tankstellen sollen aus den nahe gelegenen Raffinerien in Burghausen (Deutschland) und Schwechat mit Kraftstoff versorgt werden.

In der Slowakei übernimmt die OMV 21 Tankstellen, vorrangig in der westlichen und der nördlichen Zentralslowakei. Teil des Deals ist die Option, sechs weitere Standorte zu erwerben. Derzeit betreibt die OMV in der Slowakei 105 Standorte. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

cgh/tpo

APA