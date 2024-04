OMV kündigt 500 Mio. Euro schwere "Hybridanleihe 2018" vorzeitig

Der Vorstand der OMV hat beschlossen, die 2018 begebene, 500 Mio. Euro schwere "Hybridanleihe 2018" vorzeitig zu kündigen. Das erfolge per 17. Juni 2024. Zurückgezahlt werde die Anleihe zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aller aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen. Die vorzeitige Rückzahlung an die Anleihegläubiger erfolgt über die Zahlstelle, teilte der teilstaatliche, börsennotierte Konzern am Mittwoch mit. Die formelle Kündigung werde eigens veröffentlicht.

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com