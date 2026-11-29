On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, ON Semiconductor (NASDAQ:ON) announced $1.72 billion in quarterly revenue and a $600 million deal to acquire Ferric. The transaction expands the company's power delivery capabilities for next-generation artificial intelligence, or AI, data processors. Three things management said stand out for long-term investors.

AI data center processors require higher power density, which expands demand for complex power management hardware across the rack. Management agreed to acquire Ferric for $600 million in cash plus up to $175 million in earn-outs to add integrated voltage regulator, or IVR, technology for graphics processing units, or GPUs, raising its 2030 AI data center revenue target to over $3 billion.

Manufacturing constraints led management to divert component supply from automotive inventory replenishment to meet demand in data center and industrial markets. Executive leadership expects automotive growth to return to its long-term target in 2027.

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