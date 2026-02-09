ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|
09.02.2026 22:25:02
ON Semiconductor Corp. Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - ON Semiconductor Corp. (ON) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $181.8 million, or $0.45 per share. This compares with $379.9 million, or $0.88 per share, last year.
Excluding items, ON Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $257.2 million or $0.64 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 11.1% to $1.530 billion from $1.722 billion last year.
ON Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $181.8 Mln. vs. $379.9 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.88 last year. -Revenue: $1.530 Bln vs. $1.722 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.28 To $ 0.38 Next quarter revenue guidance: $ 1.435 B To $ 1.535 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
18:18
|Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)