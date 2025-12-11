OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
11.12.2025 21:23:00
OpenAI strikes back in the chatbot race against Google
A new version of ChatGPT, based on the GPT-5.2, comes as Google has stepped up its game with its rival Gemini offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu OpenAImehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 275,00
|0,91%
|Alphabet A (ex Google)
|268,45
|0,94%
|Alphabet C (ex Google)
|268,50
|-1,12%