Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.04.2026 12:57:52

Alphabet A (ex Google) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen von 360 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen übertroffen, und in der Telefonkonferenz zu den Zahlen habe das Management optimistisch geklungen, schrieb Ross Sandler in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dank der Führungsstellung im KI-Bereich habe der Technologieriese in fast jedem wichtigen Geschäftsbereich die besten Wachstums- und Margenwerte seit vier Jahren verzeichnet. Da er seine KI-Infrastruktur von Modellen über die Cloud bis hin zu Beschleunigern kontrolliere, erzielten die Bereiche Cloud und Internetsuche überdurchschnittliche Renditen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:24 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 405,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 349,94 		Abst. Kursziel*:
15,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 385,69 		Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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