Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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30.05.2026 18:36:00
Opposition to AI Data Centers Is Exploding Across the Country. This Nuclear Start-up Might Have the Perfect Solution.
The AI data center build-out just hit a rough patch.According to a new Gallup poll, 71% of Americans oppose any construction of AI data centers in their area, with 48% strongly opposed. Meanwhile, just 7% strongly supported such construction. That's an incredibly lopsided result.The reasons for the opposition were varied, but the most common concerns were data centers' excessive water and electricity use, their environmental impact, and their potential to raise utility bills. But in order for companies' AI investments to pay off, the infrastructure needs to be built without getting mired in years of litigation or red tape. Is there any way to make AI data centers palatable?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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