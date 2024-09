Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Letztendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,54 Prozent nach oben auf 4 840,27 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,054 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 817,74 Zählern und damit 0,076 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 814,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 853,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 817,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,00 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 4 694,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 935,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.09.2023, einen Stand von 4 223,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 2,75 Prozent auf 73,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,69 Prozent auf 92,38 EUR), BASF (+ 2,11 Prozent auf 43,60 EUR), Eni (+ 2,08 Prozent auf 14,03 EUR) und Infineon (+ 1,95 Prozent auf 29,83 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 39,81 EUR), UniCredit (-1,02 Prozent auf 36,98 EUR), Siemens (-0,15 Prozent auf 164,06 EUR), adidas (+ 0,00 Prozent auf 218,50 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,05 Prozent auf 130,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 148 537 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Stellantis-Aktie mit 9,57 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

